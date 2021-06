1 Was war der Grund für die Verzögerung? Foto: Matthias Gaebler/cf

Am Montag sollte die neue Postfiliale am Europaplatz in Stuttgart-Fasanenhof den Betrieb aufnehmen. Doch daraus wurde nichts.

Fasanenhof - Es hat etwa zehn Monate gedauert, doch nun gibt es im Stadtteil Fasanenhof wieder eine Post. Das Unternehmen hat dazu Räume im Haus Europaplatz 22 B angemietet. Geöffnet ist die Filiale montags bis freitags jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Am Montag dieser Woche blieb die Filiale aber erst einmal geschlossen. „Eröffnung verzögert sich. Wir bitten Sie um Geduld“ war auf einem handgeschriebenen Zettel an der Glastür zu lesen. Dem Vernehmen nach waren Computerprobleme die Ursache.

Bis Sommer 2020 hatte die Post eine Partnerfiliale an der Kurt-Schumacher-Straße. Doch am Abend des 3. August geschah ein großes Unglück. Ein Akku in einem Paket explodierte und löste ein Feuer aus. Die Flammen machten alles in dem kleinen Laden und im dazugehörigen Büro unbrauchbar. Seitdem mühte sich die Post nach eigenen Angaben, wieder einen Partner zu finden, der in seinem Geschäft auch Postdienstleistungen anbietet – allerdings ohne Erfolg.

Warum die Lösung für die Post nicht ideal ist

Bei der nun eröffneten Filiale am Europaplatz handele es sich um eine sogenannte Interimsfiliale, erklärt ein Post-Pressesprecher auf Nachfrage und ergänzt: „In Orten, in denen wir von den Vorgaben her vertreten sein müssen, in denen aber kein geeigneter Betreiber für eine Filiale gefunden werden kann, betreiben wir Filialen vorübergehend mit eigenem Personal.“ Solche Interimsfilialen seien weder für die Kunden noch für das Unternehmen eine ideale Lösung. „Denn sie können meist nicht wirtschaftlich betrieben werden und sie können auch nicht die Öffnungszeiten bieten wie eine von einem Einzelhändler in seinem Geschäft betriebene Filiale“, sagt der Pressesprecher.

Das Angebot indes ist umfassend, nur Postbank-Leistungen gibt es nicht.