Post in Leinfelden-Echterdingen: Ist die Filiale in Musberg bald Geschichte?

1 Noch bis Ende Oktober steht Wolfgang Strobel hinter den Tresen der Musberger Postfiliale. Foto: Natalie Kanter

Wolfgang Strobel führt seit 15 Jahren die Postfiliale an der Filderstraße 54. Im Herbst geht er im Ruhestand. Die Frage, ob es im Ort eine Nachfolge geben wird, wird bis jetzt unterschiedlich beantwortet.











Wer in Musberg Briefmarken benötigt, einen wichtiges Schreiben aufgeben oder ein Geburtstagsgeschenk verschicken will, ist bei Wolfgang Strobel an der richtigen Adresse. Der Mann führt seit 15 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Petra den Laden WS Druck an der Filderstraße 54. Das Ladengeschäft liegt direkt unter dem Musberger Bürgersaal und neben einer Bäckereifiliale. Wer den Laden betritt wird sofort von Tobi, einem siebenjährigen, schmusebedürftigen Border Collie, begrüßt. Während Krümel, der zweite Hund des Ehepaars, nur kurz aufblickt. Das 14-jährige Tier ruht sich lieber aus, als dass es herumtollt.