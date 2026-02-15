Post für Steffi Graf: Andre Agassi feiert Liebe seines Lebens

Sie sind das "Vorzeigepaar" für viele ihrer Fans: Einmal mehr hat Andre Agassi seiner Ehefrau Steffi Graf eine öffentliche Liebeserklärung gemacht.

Andre Agassi (55) hat seiner Ehefrau Steffi Graf (56) anlässlich des Valentinstags eine liebevolle Nachricht gewidmet, um die "Liebe seines Lebens" zu feiern. Die Tennislegende veröffentlichte auf Instagram eine Reihe von Fotos des Paares, darunter eines, auf dem er romantisch ein großes Plakat von Steffi Graf küsst, auf dem sie eine Trophäe in die Höhe reckt.

Die anderen Fotos zeigen das Paar beim Tennisspielen und beim Pickleball. Agassi schrieb dazu: "Frohen Valentinstag an die Liebe meines Lebens, mein Einhorn", und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Die Fans der beiden ehemaligen Tennisstars zeigen sich von dieser romantischen Geste begeistert. Ein Follower schwärmte: "Ein Vorzeigepaar", während ein anderer schrieb: "Als 13-Jähriger habe ich so sehr für diese Verbindung gebetet. Als 48-Jähriger kann ich immer noch nicht glauben, dass es wirklich passiert ist!" Weitere Fans kommentierten: "Zwei Champions, eine gigantische Liebesgeschichte" oder: "Ich liebe es absolut, zwei Legenden zu sehen, die sich verlieben."

Liebeserklärung auch zum Hochzeitstag

Bereits im Oktober hatte Andre Agassi seiner Ehefrau zum 24. Hochzeitstag auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau. Alles Gute zum Hochzeitstag, Steffi. Du bist mein Einhorn!", erklärte der Amerikaner damals.

Die Tennis-Ikonen kamen 1999 zusammen. Im Oktober 2001 schlossen sie den Bund fürs Leben. Steffi Graf war damals hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn Jaden, der nur vier Tage nach der Trauung zur Welt kam. Zwei Jahre später machte Tochter Jaz das Familienglück perfekt.

Trotz regelmäßiger gemeinsamer Auftritte, sei es auf roten Teppichen oder auch beim gemeinsamen Pickleball-Spielen, halten Agassi und Graf ihr Privatleben strikt von der Öffentlichkeit fern und sprechen auch in Interviews nicht im Detail über ihr Zusammenleben oder Familieninternas. Umso mehr freuen sich ihre Fans über solche Beiträge in den sozialen Medien.