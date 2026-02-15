Post für Steffi Graf: Andre Agassi feiert Liebe seines Lebens

Sie sind das "Vorzeigepaar" für viele ihrer Fans: Einmal mehr hat Andre Agassi seiner Ehefrau Steffi Graf eine öffentliche Liebeserklärung gemacht.
Andre Agassi (55) hat seiner Ehefrau Steffi Graf (56) anlässlich des Valentinstags eine liebevolle Nachricht gewidmet, um die "Liebe seines Lebens" zu feiern. Die Tennislegende veröffentlichte auf Instagram eine Reihe von Fotos des Paares, darunter eines, auf dem er romantisch ein großes Plakat von Steffi Graf küsst, auf dem sie eine Trophäe in die Höhe reckt.