In einer Laudatio forderte die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ein Sexkaufverbot. Zum Ärger des Bordellbetreibers John Heers. Jetzt hat Klöckner ihm einen Brief geschrieben.
Die Einladung kam postwendend und wenig überraschend. Kaum war in Berlin der Heldinnen-Award, ein von der Alice-Schwarzer-Stiftung ausgelobter Preis, an die Stuttgarter Sozialarbeiterin Sabine Constabel für ihr jahrzehntelanges Engagement für Prostituierte vergeben, meldete sich der Stuttgarter Laufhausbetreiber und Vorsitzende des Verbandes deutscher Laufhäuser John Heer zu Wort.