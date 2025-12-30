Post: Digitales Dänemark hängt seine letzten Briefkästen ab

Dänemark gilt in Sachen Digitalisierung als Vorreiter. Das hat nun Folgen für diejenigen, die Briefe und Postkarten verschicken wollen. Blüht ein solches Szenario auch Deutschland?
Kopenhagen - Wer noch eine letzte Ansichtskarte aus dem winterlichen Kopenhagen-Urlaub in einen der öffentlichen roten Briefkästen werfen möchte, muss sich beeilen. Als wohl erstes Land Europas stellt das hoch digitalisierte Dänemark die öffentliche Briefzustellung ein und entfernt sämtliche Briefkästen aus dem Stadtbild.