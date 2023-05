Post-Covid-Gruppe in Stuttgart

Von den fünf Frauen, die regelmäßig die Post-Covid-Gruppe in Stuttgart-Vaihingen besuchen, können sich derzeit die wenigsten vorstellen, wieder normal zu arbeiten. Dabei sind sie alle noch recht jung.









Ute Isenberg-Rückold bittet die fünf Frauen zum vegetativen Movement. Vier von ihnen kommen zweimal die Woche, um sich in dem Reha- und Therapiezentrum in Stuttgart-Vaihingen von den Nachwirkungen ihrer Corona-Erkrankung zu befreien. In einem kleinen Sportraum mit Gymnastikbällen, Hanteln und Sprossen wird nicht Vollgas gegeben. Die Patientinnen fühlen sich mehrere Monate nach der Coronainfektion noch sehr erschöpft.