Post aus der Klinik: Carmen Geiss: kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt

Reality-Promi Carmen Geiss berichtet von einer Verletzung und anstehenden OP. Nun meldet sie sich mit einer guten Nachricht aus dem Krankenhaus - und scherzt.
Köln - Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. "Alles ist gut verlaufen!", schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun "operativ behandelt werden" müsse.