Posse um Neubau in Bad Cannstatt: Kein Geld für Ausstattung der Räume – bleibt Rettungswache außer Betrieb?

Stuttgart braucht dringend eine zusätzliche Rettungswache. Die entsteht derzeit in Bad Cannstatt. Doch trotz guten Fortschritts droht Stillstand. Der Grund mutet grotesk an.
Die Erleichterung ist mit Händen zu greifen bei allen Beteiligten. Vor knapp einem Jahr, im vergangenen Januar, herrscht große Freude auf einem ehemaligen Parkplatz des Stuttgarter Klinikums. Dort haben sich zahlreiche Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Gemeinderat, Landtag, Klinikum und Stadtverwaltung versammelt. Zum symbolischen Spatenstich für die neue Rettungswache 3 in Bad Cannstatt. Bauherr ist der Stuttgarter Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).