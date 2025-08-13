Posse in Affalterbach: Drama um Swimmingpool spitzt sich zu – Behörden sitzen im Nacken

Der Swimmingpool soll weg – einem Paar aus Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) sitzen Behörden im Nacken. Eine Frist ist bereits abgelaufen.
Bewegte Tage liegen hinter Frank Stahl und Claudia Falkenstein in Affalterbach. Nach dem klaren Nein des Gemeinderats bekam das Paar Ende Juni Post vom Landratsamt Ludwigsburg. Der Swimmingpool im Garten sei zurückzubauen – bis zum 15. Juli sollten die Bauherren ihren Widerspruch zurücknehmen. Frank Stahl ist damit jedoch überhaupt nicht einverstanden: „Wir hoffen bis zuletzt und wollen jede Möglichkeit ausschöpfen.“