Positive Entwicklung im Leo-Center: New Yorker kommt – und große Konkurrenz für dm

Der Handelskonzern Müller hat unterschrieben. Ins Untergeschoss soll ein Textil-Konzept rein. New Yorker kommt im September ins Center, drei neue Gastro-Betriebe sind bereits da.
Serge Micarelli ist überzeugt, dass das Leo-Center eine Zukunft in der Stadt hat. Schon oft betonte er, dass er sonst nicht im vergangenen Herbst als Manager des Einkaufszentrum nach Leonberg gekommen wäre. Und so zieht er nach nicht einmal einem Jahr später eine optimistische Zwischenbilanz, zählt unter anderem die Neuvermietungen auf, die er seit November 2024 abschließen konnte. Darunter seien drei Gastronomiebetriebe, ein Fotostudio, ein Laden für Handyzubehör, ein Augenbrauenstudio sowie ein Bereich, in dem Kinder Platz zum Spielen haben. Er freut sich schon auf die Laden-Eröffnung des Mode-Händlers New Yorker am 18. September im Obergeschoss, der erfahrungsgemäß eher junge Kundinnen und Kunden anspricht. Und im Oktober ist die Eröffnung eines Porsche 911 Pop Up Shops geplant: Ausgestellt werden auf einer momentan leer stehenden Fläche im Erdgeschoss direkt neben dem früheren Karstadt drei Fahrzeuge dieser Automarke aus einem Privatbesitz.