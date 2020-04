1 Gesundheitsminister Spahn sieht Deutschland auf einem guten Weg. Foto: dpa/Xander Heinl

Der Gesundheitsminister beurteilt die Corona-Pandemie jetzt als „beherrschbar“. Sachsen führt eine Maskenpflicht ein. Können Wirtschaftsbetriebe und Kitas mit weiteren Lockerungen rechnen?

Berlin - Deutschland bekommt den Corona-Ausbruch nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn immer besser in den Griff. Die bisherigen Maßnahmen seien erfolgreich gewesen, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. „Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.“ Sofort gab es Forderungen nach mehr Tempo bei einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität – aber auch Mahnungen zur Vorsicht.

So erlaubte Sachsen als erstes Bundesland ab Montag öffentliche Gottesdienste, Taufen und Trauerfeiern – allerdings nur mit bis zu 15 Besuchern. Zugleich führte das Land eine Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel ein. Die Regelung, die es bisher bundesweit nur in einzelnen Orten, wie dem thüringischen Jena und in Sulz am Neckar gibt, gelte ebenfalls ab Montag, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht dagegen weiter ab und empfiehlt lediglich Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach von einem wirklich guten Zwischenergebnis. So habe sich der tägliche Anstieg der Fallzahlen verlangsamt. Zudem sei die Ansteckungsrate auf 0,7 gesunken.

Hotels und Gastronomie hoffen

FDP-Chef Christian Lindner forderte vor diesem Hintergrund eine schnellere Rückkehr zur Normalität. „Wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass die Pandemie beherrschbar geworden sei, sollte das Konsequenzen haben“, sagte Lindner. Bundes- und Landesregierungen müssten die Lage ab jetzt jede Woche neu prüfen, „damit nicht länger als nötig in Bürgerrechte eingegriffen wird“. Unter Auflagen für Hygiene und Kontaktbegrenzung könnten beispielsweise Lokale und Hotels vorsichtig den Betrieb wieder aufnehmen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dagegen bezeichnete Spahns Äußerungen als unverantwortlich. Die Bundesregierung müsse beispielsweise die geplante App zur Nachverfolgung von Infektionsketten schneller vorantreiben. Diese App wird Spahn zufolge erst im Mai zur Verfügung stehen. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Eric Schweitzer, sagte, vor allem für Branchen wie Hotels, Gaststätten und Tourismus fehle eine Perspektive, wie es weitergehen solle. Die Politik müsse einen „realitätstauglichen Fahrplan“ in Richtung Normalität entwickeln.

Die Zahl der Todesfälle nimmt weiter zu

RKI-Chef Wieler betonte, die Gesundheitsämter meldeten bundesweit immer noch mehr als 3000 Corona-Fälle pro Tag. Auch nehme die Zahl der Todesfälle wie vorhergesagt zu. Der Anteil der Verstorbenen an allen gemeldeten Fällen liege jetzt bei 2,9 Prozent. Zugleich erkranke immer mehr Personal in medizinischen Einrichtungen. Dieses Personal mache inzwischen einen Anteil von fünf Prozent aller gemeldeten Fälle aus. Bei den Behandlungskapazitäten gibt es Wieler zufolge derzeit allerdings keine Engpässe.

Da immer mehr Geschäfte wieder öffnen, sollen auch mehr Kinder wieder in den Kitas betreut werden. Familienministerin Franziska Giffey warb für eine einheitliche Ausweitung der Notbetreuung. Göring-Eckardt sprach von einem „Rückschlag für alle Eltern“. Zumindest Alleinerziehende müssten ihre Kinder überall wieder in die Kita geben können.