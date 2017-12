Positive Dopingprobe in der NFL Football-Profi Jeremy Kerley hat skurrile Erklärung

Von red/sid 15. Dezember 2017 - 11:22 Uhr

Ein Football-Profi der NFL hat eine ganz besondere Erklärung für seine positive Dopingprobe. (Symbolfoto) Foto: AP

Der Football-Profi Jeremy Kerley ist in einer Dopingkontrolle positiv getestet und für vier Spiele in der NFL gesperrt worden. Wie es zu dem Befund kommen konnte, ist Kerley schleierhaft. Der 29-Jährige hat aber eine Erklärung.

New York - Football-Profi Jeremy Kerley (29) hat eine ziemlich skurrile Erklärung für seinen positiven Dopingtest gefunden. Demnach könnten übernatürliche Kräfte dem Wide Receiver der New York Jets das anabole Steroid Turinabol verabreicht haben. „Hier gibt es viele Geister. Ein Geist hat es hineingepackt“, sagte Kerley, nachdem seine Sperre von vier Spielen in der NFL abgelaufen war: „Ich weiß es nicht.“ Er beteuert weiter seine Unschuld.