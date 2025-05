1 Die zugeparkte Kurve hinter dem Stuttgarter Rathaus Foto: STZN/Erdem Gökalp (Archiv)

Seit geraumer Zeit zeigen sich Freunde teurer Boliden gerne hinterm Rathaus an der Nadlerstraße. Was tut die Stadt gegen die Poserszene?











Wenn jemand an der Nadlerstraße in aller Ruhe einen Kaffe trinken will, und wieder fährt ein stark motorisiertes Auto eine Runde, so ist er oder sie geneigt anzunehmen, die Stadt würde dem Treiben hier tatenlos zusehen. Denn die dicken Autos werden auch hemmungslos, so scheint es, trotz Verbots abgestellt.