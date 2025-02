1 Steckt in der Krise - der Porzellanhersteller Rosenthal. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Der bekannte Porzellanhersteller Rosenthal aus Nordbayern steckt in der Krise. Die Konsequenz: Eines der beiden Werke muss schließen.











Selb - Der in Schwierigkeiten geratene Porzellanhersteller Rosenthal schließt eine seiner beiden Produktionsstätten und konzentriert seine Fertigung am Hauptstandort Selb. Dabei werden auch Stellen abgebaut, Details sollen in Verhandlungen mit dem Betriebsrat geklärt werden. Rosenthal hat aktuell noch etwa 600 Mitarbeitende.