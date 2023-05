1 Für die Suchaktion sind Beamte aus Deutschland, Portugal und Großbritannien angereist. Foto: AFP/FILIPE AMORIM

Die angekündigte neue Suchaktion im Fall Maddie McCann hat am Mittwoch begonnen. Auch Spürhunde werden im Suchgebiet am Arade-Stausee eingesetzt. Zu den Hintergründen.









Die neue Suchaktion im Fall Maddie im Süden Portugals hat begonnen. Am Mittwoch seien Beamte aus Deutschland, Portugal und Großbritannien am Vormittag wieder im Suchgebiet am Arade-Stausee unweit der Gemeinde Silves eingetroffen, berichtete eine Reporterin des staatlichen portugiesischen Fernsehsenders RTP.