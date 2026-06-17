Portugal gegen DR Kongo: Fehlstart für Cristiano Ronaldos WM-Mission

Tausende Fans erwarteten sehnsüchtig den ersten Auftritt von Cristiano Ronaldo bei dieser WM. Doch der Superstar kommt mit Portugal gegen den Außenseiter nicht in Gang.
Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal nur sehr verhalten in seine sechste Fußball-WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur zu einem 1:1 (1:1). Gut 16 Stunden nach dem Galaauftritt seines ewigen Superstarrivalen Lionel Messi mit drei Toren spielte Ronaldo über weite Strecken unauffällig - und blieb ohne Treffer und Sieg.