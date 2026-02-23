Portugal: Frau lag wohl zwei Jahre tot in ihrer Wohnung

Ganze zwei Jahre lang bleibt der Tod einer einsamen Frau in einer Wohnung mitten in der Großstadt Porto unbemerkt. Entdeckt wird die Leiche schließlich dank einer aufmerksamen Ärztin.
In Portugal ist die Leiche einer Frau entdeckt worden, die mutmaßlich schon seit zwei Jahren tot in ihrer Wohnung in der Großstadt Porto gelegen hatte. Die Überreste wurden bereits am 21. Januar gefunden, wie die Zeitung „Correio da Manhã“ und weitere Medien nun unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Frau sei vermutlich vor rund zwei Jahren im Alter von 73 Jahren gestorben, hieß es. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.