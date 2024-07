Portugal bei der EM 2024: Cristiano Ronaldo erfüllt krankem Flüchtlingskind Herzenswunsch

1 Zeigt sich bei der EM von seiner menschlichen Seite: Superstar Cristiano Ronaldo Foto: AFP/Franck Fife

Rund um das Achtelfinale der Portugiesen gegen Slowenien erfüllt sich für einen vier Jahre alten Bewunderer bei einem Treffen mit dem Superstar ein Traum.











Superstar Cristiano Ronaldo hat bei aller EM-Fokussierung wieder einmal sein Herz für Kinder sprechen lassen. Als der ehemalige Weltfußballer mit Portugals Fußball-Nationalmannschaft am Montag zum Achtelfinale gegen Slowenien am Frankfurter Stadion eintraf, begrüßte „CR7“ vor dem Gang in die Katakomben zunächst seinen schwer krebskranken Bewunderer Awar Shanek. Nach Spielschluss war für das vier Jahre alte Kind einer syrischen Flüchtlingsfamilie aus dem hessischen Wetzlar auch noch ein etwas längeres Treffen mit Ronaldo im Spielertunnel vorgesehen.