Lissabon - Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" sind in Lissabon 15 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Rettungsteams vor Journalisten in der portugiesischen Hauptstadt mit. Zu den Nationalitäten der Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht.