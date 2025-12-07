Für ihre Weihnachtskarte haben König Charles und Königin Camilla dieses Jahr ein besonderes Bild mit Verbindung zu ihrem Eheglück ausgesucht.

König Charles (77) und Königin Camilla (78) haben ein Porträt, das zu ihrem 20. Hochzeitstag entstand, auch für ihre offizielle Weihnachtskarte in diesem Jahr ausgewählt. Das hat der Palast auf Instagram enthüllt. Die Royals sind darauf nebeneinanderstehend abgebildet, wobei die Königin sich bei ihrem Ehemann unterhakt. Aufgenommen wurde das Bild auf dem Gelände der Villa Wolkonsky, der Residenz des britischen Botschafters in Rom. Im Hintergrund sind blühende Pflanzen zu erkennen.

Das Paar feierte am 9. April 2025 seinen 20. Hochzeitstag. Charles und Camilla befanden sich zu diesem Zeitpunkt gerade zu einem offiziellen Besuch in Italien. Das Foto hat der Fotograf Chris Jackson aufgenommen. Camilla trägt darauf ein helles Mantelkleid, das laut "Daily Mail" von Anna Valentine stammt. Das Outfit schmückte sie mit einer Brosche. König Charles präsentierte sich in einem blauen Nadelstreifenanzug mit grauer Krawatte und Einstecktuch.

Das Bild ist auf der Weihnachtskarte von einem dunkelroten Rand umrahmt, auf der Rückseite steht in derselben Farbe der gedruckte Gruß: "Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr".

Royales Weihnachten in Sandringham

Der König und die Königin verschicken jedes Jahr zahlreiche ihrer Weihnachtskarten an Familienmitglieder, Staats- und Regierungschefs oder Wohltätigkeitsorganisationen. Das Weihnachtsfest selbst feiern Charles und Camilla mit ihrer Familie traditionell in Sandringham in Norfolk.

Auf der Gästeliste fehlen werden dieses Jahr vermutlich aber Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Dem Bruder von Charles waren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) seine Titel entzogen worden.

Die restlichen Mitglieder der königlichen Familie dürften Schaulustige vor Ort auch dieses Jahr wieder zu Gesicht bekommen: Die Royals gehen in der Regel zu Fuß zum Weihnachtsgottesdienst und grüßen umstehende Fans.