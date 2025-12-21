Porträt: Sie sitzt im Rollstuhl - aber steht im Handstand

Ein Trapezsturz hatte alles verändert. Doch die querschnittsgelähmte Artistin Silke Pan ist dorthin zurückgekehrt, wo sie sich ganz fühlt: in die Manege. Die Geschichte einer Wiedergeburt.
Dortmund - Es wirkt mühelos, wie Silke Pan ihren zierlichen Körper in den Handstand hebt. Doch an das, was die Akrobatin mitten in der Manege vorführt, hatte lange niemand glauben mögen - viele Jahre auch sie selbst nicht: Seit einem Trapezunfall 2007 ist Pan vom Bauchnabel abwärts gelähmt. Inzwischen ist sie zurück im Rampenlicht der Zirkusscheinwerfer.