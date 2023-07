11 Herausragende Künstlerin und Pädagogin: Veronika Stoertzenbach Foto: Bernd Eidenmüller

Herausragende Künstlerin und Pädagogin: Veronika Stoertzenbach hat Generationen von Studierenden in Stuttgart für Musik begeistert. Nun verabschiedet sie sich.









Stuttgart - Sekundenlange Stille nach dem Schlussakkord. Dann löst Veronika Stoertzenbach ein letztes Mal die Spannung. Die Dirigentin, die nach 32 Jahren den Taktstock der Uni-Ensembles, also des Akademischen Orchesters und des Akademischen Chors, an ihren Nachfolger Mihály Zeke weiterreicht, hat mit feinem Gespür und Leidenschaft unzählige junge Menschen für klassische Musik begeistert. Am Sonntagabend dirigierte sie zum Abschied das Verdi-Requiem.