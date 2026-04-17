Porträt des Vize-Kanzlers: Lars Klingbeil und die goldenen Regeln

Der SPD-Chef muss in der Regierung so dicke Bretter bohren, dass normales Werkzeug nicht mehr ausreicht. Aber weiß Klingbeil wirklich, was er will?
Lars Klingbeil bricht an diesem Tag eine goldene Regel. Er kann gar nicht anders. Wenn ein deutscher Vize-Kanzler in Washington ist, gibt er normalerweise ein Statement im Lafayette Park ab. Dann ist auf den TV-Bildern im Hintergrund das Weiße Haus zu sehen. So hat es der Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gemacht, als er im Wahljahr 2021 in den USA war. Doch jetzt, im April 2026, sind dort Bauarbeiten.