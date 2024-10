Restaurant Spielweg im Schwarzwald: Viktoria Fuchs und ihr liebster Ort der Welt

13 Viki Fuchs im Spielweg. Foto:

Mit nur 26 Jahren wird sie über Nacht zur Küchenchefin. Ein Schicksalsschlag bringt Viktoria Fuchs zurück in den Schwarzwald. Wie ist das in einem Hotel aufzuwachsen, wo Tomi Ungerer am Abendbrot-Tisch sitzt? Ein Besuch in Münstertal.











„Dann kam der Crash.“ Damit meint Karl-Josef Fuchs den Tag, an dem er „mit 300 Sachen gegen die Wand fuhr“. Der Koch erlitt eine Hirnblutung mit 55 Jahren. Koma, Reha. Das ist nun fast zehn Jahre her. Tochter Kristin Hendrik-Fuchs rief ihre Schwester Viktoria an: „Papa geht es nicht gut.“ Viktoria, die alle Viki nennen, arbeitete zu der Zeit auf Schloss Elmau, einem angesehenen Luxushotel mit Sternerestaurant. Sie packte ihre Sachen und war am nächsten Tag zuhause. Ihr Zuhause ist der Spielweg, ein Hotel in Münstertal. Ein ganz wunderbarer Flecken Erde.