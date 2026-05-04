Werden im Internet Menschen verleumdet? Wird Terror verherrlicht? Das Portal „Respect im Netz“ leitet solche Hinweise an Behörden weiter. Ein Gespräch mit Petra Densborn.
Beleidigungen, Hass, Volksverhetzung: Die entgleisende Kommunikation in den sozialen Medien zersetzt nicht nur die allgemeine Gesprächskultur, sie verschafft strafbaren Inhalten teils auch noch hohe Reichweiten. Seit 2017 können Nutzer die Online-Meldestelle „Respect“ auf mutmaßlich strafrechtlich relevante Beiträge hinweisen. Inzwischen wurde das Projekt der Jugendstiftung Baden-Württemberg von der Bundesnetzagentur zum „Trusted Flagger“ ernannt – Meldungen von „Respect“ müssen jetzt also von Plattformen prioritär behandelt bearbeitet werden. Die Vorstandsvorsitzende der Jugendstiftung, Petra Densborn, berichtet von ihrem Alltag.