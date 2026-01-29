Porschestraße Mönsheim nach Flacht: „Wir leben von Porsche“ – Landrat verteidigt kontroversen 8-Millionen-Ausbau

Die Kreisstraße wurde symbolisch freigegeben, bleibt aber noch ein paar Tage gesperrt. Während Politiker das umstrittene Projekt trotz der Kosten loben, verstummen die Kritiker nicht.
Bei strahlendem Sonnenschein und eiskalten Temperaturen wurde mit vielen Gästen die Straße zwischen Flacht und Mönsheim freigegeben. Eigentlich. Denn erst ab dem 4. Februar dürfen wieder Fahrzeuge auf dem ausgebauten Teilstück der Kreisstraße, die in den Kreis Böblingen weiterführt, rollen. Das Wetter habe die rechtzeitige Fertigstellung verhindert, das eine oder andere Detail müsse noch erledigt werden, erklärte der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau, am Dienstag.