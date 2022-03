1 Noch bis Montag ruht die Produktion des Taycan im Zuffenhausener Stammwerk. Foto: dpa/Marijan Murat

Wegen der Engpässe an Teilen, die von Zulieferern aus der umkämpften Ukraine kommen, drosseln Porsche und Mercedes die Produktion in den Werken im Südwesten – oder stoppen sie ganz.















Der Automobilbauer Porsche wird erst am Montag die Produktion des batterieelektrischen Taycan im Zuffenhausener Werk wieder langsam hochfahren. Dies geschehe auch nur „in reduziertem Modus“, sagte ein Sprecher. In normalen Zeiten werden mehr als 200 Taycan am Tag im Stammwerk gebaut. Im Leipziger Werk, wo die Modelle Macan und Panamera gebaut werden, laufe die Produktion, sei aber immer noch durch Lieferengpässe beeinträchtigt. Gleiches gelte für die Produktion von 911ern und 718ern in Zuffenhausen.

Auch die Produktion bei Mercedes ist beeinträchtigt, weil bei Zulieferern in der Ukraine wegen des Kriegs die Fabriken still stehen. Zu Kurzarbeit und Produktionsausfällen kommt es derzeit im Sindelfinger Werk, wo S-Klasse, S-Klasse-Maybach, der batterieelektrische EQS sowie die E-Klasse gebaut werden. Dies gelte für diese Woche – wie es in der kommenden Woche aussieht, stehe noch nicht fest.

Alle Hersteller berichten wegen des Kriegs in der Ukraine über Engpässe und müssen wegen fehlender Bauteile, die von Zulieferern aus dem Kriegsgebiet kommen, die Produktion drosseln. Vor allem Kabelbäume fehlen. Die Nürnberger Firma Leoni hat allein 7000 Mitarbeiter, die an zwei Standorten in der Ukraine Kabelbäume produzieren. Die Produktion in den beiden Werken stoppte zunächst, ist aber jetzt offenbar in sehr begrenztem Maße wieder angelaufen.