Porsche Tennis Grand Prix: Tennisspielerin Laura Siegemund in Stuttgart auch im Doppel raus

1 Die Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei ihrem Heimturnier in Stuttgart auch im Doppel-Wettbewerb ausgeschieden. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Im Doppel zählt die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund zur Weltklasse. In Stuttgart muss sie ihre Titel-Hoffnung auch im Viertelfinale aufgeben.











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Die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei ihrem Heimturnier in Stuttgart als letzte deutsche Teilnehmerin auch im Doppel-Wettbewerb ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor die Metzingerin mit ihrer russischen Partnerin Vera Swonarewa gegen das lettisch-chinesische Duo Jelena Ostapenko und Zhang Shuai in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Ihre Gegnerinnen sind in Stuttgart an Position eins gesetzt.