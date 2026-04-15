Porsche Tennis Grand Prix: Schnelles Aus für Noma Noha Akugue in Stuttgart

1 Schnelles Aus für Noma Noha Akugue in Stuttgart. Foto: dpa/Marijan Murat

Die 22-jährige Noma Noha Akugue darf beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart mit einer Wildcard ran – kann ihre Chance aber nicht nutzen.











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Tennisspielerin Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten. Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6 und erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.