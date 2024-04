Eine Woche Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart geht zu Ende. Vor dem Finale am Sonntag zeigen wir die besten Bilder vom Turnier.

Eine Woche Tennis-Spektakel neigt sich langsam dem Ende entgegen. An diesem Sonntag (13 Uhr) steigt in der Stuttgarter Porsche Arena das Finale des 47. Porsche Tennis Grand Prix. Im Endspiel trifft die Kasachin Elena Rybakina entweder auf Marta Kostyuk aus der Ukraine oder die Tschechin Marketa Vondrousova.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.porsche-tennis-grand-prix-in-stuttgart-die-anfaenge-des-tennis-klassikers.46dfc913-7998-4400-bc53-c851cd402936.html

Sie räumten eine Reihe von Topspielerinnen aus dem Feld. So die Siegerin der beiden Vorjahre, Iga Swiantek, sowie die Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka. Alle drei gestarteten Deutschen scheiterten bereits in der ersten Runde.

Lesen Sie auch

Ansonsten bot das Turnier, das 1978 in Filderstadt aus der Taufe gehoben wurde, das gewohnte Programm. In erster Linie hochklassiges Tennis, schließlich waren neun der zehn Besten Spielerinnen der Welt am Start. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf die Woche in der Porsche Arena zurück.