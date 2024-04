14 Die Stars der Anfangsjahre Ende der Siebziger in Filderstadt: Tracy Austin (re.), Martina Navratilova. Gehen Sie in unserer Bildergalerie mit auf Zeitreise! Foto: imago

Bereits zum 47. Mal wird aktuell der Porsche Tennis Grand Prix ausgetragen. Wir blicken zurück auf die Anfänge.











Link kopiert



Einer fehlt in diesem Jahr ganz besonders. Dieter Fischer, der Vater des Porsche Tennis Grand Prix, kann bei der 47. Auflage, die in diesen Tagen in Stuttgart über die Bühne geht, nicht mehr dabei sein. Im Februar ist der Tennis-Visionär im Alter von 85 Jahren verstorben, weshalb das Turnier erstmals ohne seinen Gründervater stattfindet.