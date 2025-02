Porsche Tennis Grand Prix im April: Tennis-Hoffnung Lys erhält Wildcard für Stuttgart

Bei den Australian Open spielt sich Tennisprofi Eva Lys überraschend bis in die vierte Runde. Im April startet die 23 Jahre alte Nachwuchshoffnung im Hauptfeld des Stuttgarter WTA-Turniers.

Die deutsche Nachwuchshoffnung Eva Lys schlägt im Frühjahr beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart auf. Nach ihrem starken Auftritt bei den Australian Open erhalte die 23-jährige Hamburgerin eine Wildcard und stehe damit zum zweiten Mal nach 2022 im Hauptfeld der WTA-Hallenveranstaltung (12. bis 21. April), teilten die Veranstalter mit.

Dort trifft Lys auf Weltklasse-Spielerinnen wie die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus, die an Nummer zwei der Welt stehende zweimalige Stuttgart-Siegerin Iga Swiatek aus Polen und die Nummer vier Jasmine Paolini aus Italien. Auch sie haben für Stuttgart bereits zugesagt.

Lesen Sie auch

Bei den Australian Open in die vierte Runde gekämpft

Lys hatte sich Anfang des Jahres beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne als erster weiblicher „Lucky Loser“ bis in die vierte Runde gespielt und damit für großes Aufsehen gesorgt. In der Weltrangliste steht sie derzeit auf Rang 87.

„Mit ihrer starken Leistung bei den Australian Open hat Eva allen Tennisfans sehr viel Freude bereitet. Sie ist eine unserer hoffnungsvollsten Spielerinnen und hat die Wildcard auf jeden Fall verdient“, sagte die Sportliche Leiterin des Stuttgarter Turniers, Anke Huber.