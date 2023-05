1 Eine Klasse für sich: Iga Swiatek Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Iga Swiatek warf ihren Schläger in die Luft, vollführte einen Freudentanz und spurtete zu ihrem Vater Tomaz. Sie hörten gar nicht damit auf, sich zu umarmen. Immer wieder streckte Swiatek vier Finger in die Höhe, es war das Zeichen ihrer unglaublichen Bilanz. Die Polin hat am Sonntag nicht nur den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gewonnen, sondern auch die drei Turniere davor, an denen sie teilgenommen hatte: in Doha, Indian Wells und Miami. Nach 23 gewonnenen Spielen in Folge stellt sich langsam, aber sicher die Frage, wer die Nummer eins der Tenniswelt in den nächsten Monaten noch bezwingen kann.