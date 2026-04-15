Porsche Tennis Grand Prix: 20 Jahre große Emotionen in Stuttgart

Seit 2006 messen sich die besten Tennis-Spielerinnen der Welt in Stuttgart – wo das WTA-Turnier seitdem für spezielle Momente gesorgt hat.
In wenigen Wochen jährt sich die Eröffnung der Stuttgarter Porsche-Arena zum 20. Mal, die seitdem etlichen Veranstaltungen den Rahmen gegeben hat. In sportlicher Hinsicht vor allem dem Tennis: Von der ersten Stunde an ist das WTA-Turnier jährlicher Dauergast in der Halle, in der seit dem Umzug aus dem beschaulichen Filderstadt im Jahr 2006 die Weltelite aufschlägt – und besondere Geschichten geschrieben hat. Fünf Schlaglichter aus zwei Jahrzehnten Tennis Grand Prix in Stuttgart.