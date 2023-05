14 Das Fahrgestell mit den Elektroantrieben des Porsche Taycan wird auf der Weltpremiere in einer Halle auf einem Flugplatz in Brandenburg gezeigt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Der Taycan ist ein Auto, das sich nur wenige werden leisten können. Trotzdem kann Porsches Elektroauto-Projekt dabei helfen, dass mehr Autokäufer die Elektromobilität für sich entdecken, findet Yannik Buhl.









Stuttgart - Die deutschen Autobauer sind in einer schwierigen Situation. Sie müssen in die Antriebstechnologie der Zukunft investieren und gleichzeitig weiter Verbrennungsmotoren bauen. Sie müssen Modelle für die unterschiedlichsten Zielgruppen anbieten – und das ebenfalls mit verschiedenen Antriebsarten. Dass der Wandel hin zu einer emissionsfreien Fahrzeugflotte notwendig ist, hat die Branche verstanden. Nur die Kunden nehmen die Elektroautos noch nicht so gut an, wie es wünschenswert wäre.