Nach zwei Jahren Pause fand erstmals wieder die „Porsche Sound Nacht" statt. „Next Level": im digitalen Format und mit neuen Ideen.















Stuttgart - „Die Ruhe vor dem Sound“ steht auf den beiden Leinwänden, die am Samstag im Porsche Museum für die Übertragung der ersten digitalen Porsche Sound Nacht angebracht wurden. Das Motorenkonzert, das zwei Jahre pausieren musste, findet 2021 kostenlos zugänglich im Internet statt.

Dass in diesem Format ein wenig Flair, vor allem aber die olfaktorische Note verloren geht, kompensieren die Bilder aus dem Porsche-Entwicklungszentrum Weissach. Die Rennfahrzeuge, die dort vorgestellt werden, sind in voller Fahrt auf der Strecke zu erleben. Das bedeutet deutlich mehr Action, als in einer Halle möglich wäre.

Moderator Matthias Malmedie entlockt am Fahrbahnrand Motorsportlegenden wie Walter Röhrl und Hans-Joachim Stuck, oder Ikonen wie Renningenieur Valentin Schäffer technische Details und Anekdoten, die das vielstimmige Motorenröhren stilvoll umrahmen.

Porsche auf der Kinoleinwand

In stetigem Wechsel dazu trifft seine Kollegin Anna Fleischhauer im Erdgeschoss des Museumsbaus auf motorisierte und menschliche Zeitzeugen. Sie klärt unter anderem wie es zur Beteiligung von Porsche am Mercedes E 500 kam und was den Konzern mit Harley-Davidson verbindet. Auch die Rolle von Porsche auf der Kinoleinwand wird gewürdigt. Ein fahrbares Pendant zu Sally Carrera aus „Cars“ steht in Zuffenhausen bereit. Die „Bad Boys“ Will Smith und Martin Lawrence sind nur in einem Filmausschnitt zu sehen.

Dafür darf Fleischhauer als Beifahrerin ein paar stuntreife Runden auf dem Hof drehen. Eine Weltpremiere erwartet die Zuschauer schließlich auch noch: Sie können exklusiv in das Klangdesign des neuen Porsche Taycan reinhören. Ganz ohne Audio-Erlebnis kommt eben auch ein sportives E-Auto nicht aus.