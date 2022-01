1 Vor allem der US-Markt zog 2021 den Absatz in die Höhe. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart - Der Zuffenhausener Sportwagenhersteller hat den Absatz 2021 um elf Prozent auf 301 915 Fahrzeuge gesteigert. Am stärksten legte der amerikanische Markt zu mit einem Plus von 22 Prozent. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden 84 657 Sportwagen ausgeliefert. Auch die USA legten um 22 Prozent zu und kamen auf 70 025 Einheiten. Der größte Markt bleibt China. In China wurden 95 671 Fahrzeuge verkauft, das ist ein Plus von acht Prozent. Europa legte um sieben Prozent zu auf 86 160 Fahrzeuge. In Deutschland war die Steigerung mit neun Prozent überproportional. In Deutschland bekamen 28 565 Kunden einen neuen Porsche.

Ausblick bleibt optimistisch

„Trotz der Herausforderungen durch die Halbleiter-Knappheit und die Corona-Situation konnten wir so vielen Kunden wie noch nie den Traum vom eigenen Porsche erfüllen“, sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Die Nachfrage sei weiterhin gut, die Auftragsbücher gefüllt, man starte mit Elan und Zuversicht ins neue Jahr. Den höchsten Zuwachs erzielte der vollelektrische Taycan. Das Modell wurde 41 296 Mal ausgeliefert. Das ist eine Verdoppelung gegenüber den Vorjahreszahlen. Die Porsche-Kunden nehmen elektrifizierte Fahrzeuge sehr gut an: 40 Prozent der in Europa ausgelieferten Autos waren vollelektrisch oder Plug-in-Hybride. „Die Strategie zur weiteren Elektrifizierung unserer Flotte geht auf“, so von Platen weiter.

911 legt um zwölf Prozent zu

Bei den Stückzahlen lagen die SUV-Modelle vorn. Der Macan wurde an 88 362 neue Kunden übergeben. Das war ein Plus von 13 Prozent. Der Cayenne wurde 83 071 Mal ausgeliefert – elf Prozent weniger als im Vorjahr. Macan und Cayenne tauschten die Spitzenpositionen, was Porsche mit der Modellpflege für den Macan in 2021 erklärt. Der Panamera wurde 30 220 Mal gekauft (plus 21 Prozent). Der 718 Boxster und Cayman musste Einbußen um sechs Prozent hinnehmen. Dieses Modell wurde 20 502 Mal verkauft. Dafür legte die Ikone von Porsche, der 911er, kräftig zu. Der Absatz ging um zwölf Prozent in die Höhe und liegt nun bei 38 464 Einheiten.