1 Der Egger-Lohner C.2 Phaeton Foto: Porsche

Stuttgart - Nach über einem Jahr Recherche, Planung und Umsetzung erhält der Egger-Lohner C.2 Phaeton von 1898 als eines der wichtigsten Fahrzeuge im Porsche-Museum ein neu gestaltetes Umfeld als Auftaktexponat. Das „Future Heritage Portal“ stellt das Elektroautomobil als älteste erhaltene Konstruktion, an der Ferdinand Porsche mitgearbeitet hat, in den Mittelpunkt. Die Installation direkt am Ende der langen Rolltreppe, die in die oberen Etagen des Museums führt, ist der neue Auftakt in den einleitenden Teil der Dauerausstellung.

Vor 123 Jahren fuhr das Auto elektrisch durch Wien

Das Elektromobil wurde von dem von Porsche entwickelten Oktagon-Elektromotor vor der Hinterachse sitzend angetrieben. So fuhr es mit Vorderachslenkung vor 123 Jahren durch Wien. Es steht nun auf einem Podest mit rund fünf Metern Durchmesser, an dessen Stirnseite sich ein technisch anspruchsvolles Portal befindet. Dabei kommen spezielle Beleuchtungseffekte und Spiegelscheiben ebenso zum Einsatz wie eine besondere Klanguntermalung. „Viele Besucher haben Elektromobilität und den Kutschwagen nicht in Zusammenhang gebracht,“ begründet Kuratorin Iris Haker die Aufwertung. „Jetzt haben wir einen Wow-Effekt geschaffen. Nun wird jeder Besucher in die elektrischen Anfänge von Porsche einbezogen.“ Durch das „Future Heritage Portal“ wird jeder Museumsgast durch den Tiefeneffekt eines rund zweieinhalbminütigen Films mit Inhalten versorgt und durch die gesamte Ausstellung begleitet, denn die Installation ist von fast jedem Winkel des Museums aus zu sehen. „Ich kann nur dazu einladen, die Installation aus diversen Blickwinkeln zu betrachten, um die unendliche magische Tiefe voll genießen zu können“, empfiehlt Kuratorin Iris Haker.

Service

Das Museum (Porscheplatz 1 in Zuffenhausen) ist von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag. Weitere Informationen und die aktuellen Coronaregelungen gibt es im Internet unter: www.porsche.com/germany/aboutporsche/porschemuseum .