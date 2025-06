So sieht wohl zielgruppenorientierte Werbung aus: Das Hamburger Unternehmen Lufthansa Technik wirbt direkt vor dem Arbeitsplatz vieler Porsche-Mitarbeiter um neue Arbeitskräfte. Wer in Zuffenhausen mit der S-Bahn an der Haltestelle Neuwirtshaus (Porscheplatz) aussteigt, wird keck von der 100-prozentigen Lufthansa-Tochter angesprochen.

Die Werbekampagne ist augenscheinlich voll auf Mitarbeiter des Sportwagenherstellers zugeschnitten. Dort steht: „Wem E-Motoren zu leise sind: Checkt mal unsere Triebwerke. Keine Lust mehr auf Autos? Starte jetzt als Triebwerksmechaniker:in im Quereinstieg“. Dazu ein QR-Code, der direkt auf die Stellenausschreibung führt – auf die man sich sogar per Whatsapp bewerben kann. Laut eines Unternehmenssprechers sind diese Plakate auch in anderen Regionen Deutschlands zu finden.

Direkt neben dem Hinweisschild des Porsche-Museums steht eins der beiden Werbeplakate für Lufthansa Technik. Foto: Veronika Kanzler

Da sich der Einsatzort in Hamburg befindet, preist Lufthansa Technik auf dem Plakat auch eine Unterstützung beim Umzug mit an. Weitere Benefits sind unter anderem vergünstigte Flüge und eine betriebliche Altersvorsorge. Auf der Karriere-Seite der Lufthansa Technik erfährt man, dass fehlende Erfahrung in der Luftfahrtbranche „kein Problem“ sei. Zum Aufgabengebiet gehört laut der Stellenbeschreibung:

Demontage und Montage von Triebwerken und Triebwerksmodulen

Mechanische Reparaturarbeiten von Triebwerkseinzelteilen im Team durchführen

Triebwerke sowie deren Bauteile bereitstellen und befunden

Porsche lässt alle befristeten Verträge in der Porduktion auslaufen

Das Unternehmen sucht derweil nicht nur Quereinsteiger aus dem Kfz-Bereich. Das Angebot richte sich auch beispielsweise an Holzhandwerker oder Klempner. Der Verdienst für Berufseinsteiger steht gleich mit in der Stellenausschreibung: Wer in Vollzeit arbeitet, kann mit 44.300 Euro brutto pro Jahr rechnen.

Die ganze Aktion kommt wohl nicht von ungefähr. Immerhin hatte Porsche bereits im vergangenen Jahr angekündigt, bis Mitte 2025 alle befristeten Verträge in der Produktion nicht zu verlängern. Außerdem wurde die Produktion des elektrischen Sportwagens Taycan gedrosselt – aufgrund der geringen Nachfrage.

Diesen Umstand nutzt Lufthansa Technik nun aus. Immerhin, so der Unternehmenssprecher, sollen allein an den deutschen Standorten noch in diesem Jahr 1700 Mitarbeiter eingestellt werden. Insgesamt arbeiten bei Lufthansa Technik 22.000 Menschen an Dutzenden Standorten in Europa, Amerika und Asien.