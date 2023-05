6 Den Mann am Steuer braucht es nicht. Der Porsche kann selbstständig in die Werkstatt fahren. Foto:Porsche/CB Foto:

In Ludwigsburg hat ein Start-up gemeinsam mit Porsche autonomes Fahren in der Werkstatt erprobt. Ein Besuch zeigt: Die Technologie funktioniert. Die Vorteile für die Hersteller liegen auf der Hand, aber was haben Autofahrer davon?









Ludwigsburg - Kurz scheint sich der Sportwagen noch zu sträuben, dann zuckelt er los. Nicht wie man es von einem PS-Ungetüm erwarten würde, eher langsam, fast vorsichtig, bahnt sich der Porsche seinen Weg über den Hof. Dass er so gemächlich unterwegs ist, am Tor zweimal die Richtung korrigiert, bevor er in Schrittgeschwindigkeit in die Werkstatt rollt, hat einen Grund: Der Sportwagen fährt von selbst. Wobei von fahren kaum die Rede sein kann, vielleicht noch von rangieren. Auf dem Werksgelände im Tammerfeld in Ludwigsburg kann man einen Eindruck davon bekommen, wie schwer die Aufgabe ist, einem Auto beizubringen, selbst zu fahren. Und sei es nur vom Parkplatz bis auf die Hebebühne.