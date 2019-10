1 Ein Serverausfall legte die Produktion bei Porsche lahm. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Ein massiver Serverausfall hat die Produktion in zwei Porsche-Werken zum Stillstand gebracht. Betroffen waren Werke, in denen unter anderem der Macan und der 911er gefertigt werden.

Stuttgart - Eine massive IT-Störung hat die Produktion von Porsche für einige Stunden lahmgelegt. Der Stuttgarter Autobauer habe am Dienstag wegen eines Server-Ausfalls die Produktion im Stammwerk in Zuffenhausen sowie in Leipzig für einige Stunden einstellen müssen, sagte Porsche-Kommunikationsleiter Frank Scholtys unserer Redaktion am Mittwoch. „Um einen Angriff von außen handelt es sich nicht“, sagte Scholtys weiter.

Einem weiteren Porsche-Sprecher zufolge könnte eine Hardware wie etwa ein Datenspeicher der Auslöser gewesen sein, die sich anschließend auf verschiedene IT-Bereiche in Produktion und Logistik ausgewirkt habe. Man müsse das aber erst umfassend untersuchen.

Die Produktion läuft wieder

Am Dienstagabend sei die Produktion in beiden Werken schrittweise wieder angelaufen. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtete, mehr als 200 Server seien ausgefallen gewesen. Demnach hat das Porsche-Management am frühen Dienstagabend alle Mitarbeiter weltweit per E-Mail über die IT-Störung informiert. Alle auf SAP-Software basierenden Prozesse seien betroffen gewesen. Porsche wollte das unserer Redaktion zunächst nicht bestätigen.

Eine Möglichkeit, über Ersatzserver oder andere Umwege die Produktion wieder zum Laufen zu bringen, gab es dem „Spiegel“-Bericht zufolge nicht. In Leipzig wird unter anderem der Cayenne und der Macan gefertigt, in Zuffenhausen unter anderem der Porsche 911 und der elektrische Porsche Taycan. „Wir werden das wieder aufholen“, sagte ein weiterer Porsche-Sprecher unserer Zeitung.