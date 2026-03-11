Porsche in der Krise: Rendite bei 0,3 Prozent – So will Leiters den Sportwagenbauer erneuern

Porsche rutscht Richtung rote Zahlen – und Michael Leiters soll den stolzen Autobauer aus der Krise führen. Wer ist der neue Mann an der Spitze? Und wie will er die Wende schaffen?
Seit Anfang des Jahres ist Michael Leiters im Amt, und während dieser Zeit hat er sich mit öffentlichen Äußerungen zu Porsche diszipliniert zurückgehalten. Bei der Jahrespressekonferenz des Unternehmens trat Leiters nun erstmals öffentlich auf – und machte mehr als deutlich, dass er nicht gekommen ist, um die zehnjährige Ära von Konzernchef Oliver Blume fortzusetzen.