Porsche Financial Services: Finanzchef geht in den Ruhestand – Porsche-Tochter strukturiert sich neu

Beim Porsche-Finanzdienstleister stehen personelle Wechsel auf höchster Ebene an – und ein Abschied nach vielen Jahren im Unternehmen. Was ändert sich in der Geschäftsführung?

Die Porsche Financial Services GmbH strukturiert ihre Führungsspitze zeitnah neu. Wie der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche mitteilt, geht Finanzchef Konrad Riedl zum 1. Juli in den geplanten Ruhestand. Volker Reichhardt, Sprecher der Geschäftsführung, übernimmt Riedls Funktion zusätzlich und verantwortet den Bereich Marktfolge, wo das Kreditrisikomanagement angesiedelt ist. Michael Glinski stößt als Geschäftsführer Markt, also die Initiierung von Kreditgeschäften, zur Unternehmensleitung dazu.

Riedl kam 1990 zur Porsche AG und arbeitete unter anderem in den USA und Japan als Geschäftsführer. 2003 zog es ihn als Finanzchef zu Porsche Financial Services. „Wir danken Konrad Riedl für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit bei Porsche. Er hat die Finanzdienstleistungen über viele Jahre maßgeblich geprägt“, wird Jochen Breckner, Porsche-Vorstand für Finanzen und IT, in der Mitteilung zitiert.

Porsche verkündet Personalien

Konrad Riedl ist seit mehr als 20 Jahren Finanzchef der Porsche Financial Services GmbH, bald verabschiedet er sich in den Ruhestand. Foto: Porsche AG

Volker Reichhardt, künftig auch Finanzchef, ist bei dem Unternehmen bereits seit 2022 an der Spitze der Geschäftsführung. Michael Glinski hingegen rückt als Chief Customer Officer (CCO) dagegen neu in die Spitze. Er ist laut Porsche momentan als Generalbevollmächtigter für den deutschen Markt der Porsche Financial Services GmbH zuständig.

Nachdem Glinski für den Sportwagenbauer in Frankreich und Zuffenhausen verschiedene Management-Positionen bekleidet hatte, war er von 2018 bis 2024 Chef der Porsche Schweiz AG. „Michael Glinski wird die Porsche Financial Services mit seiner großen internationalen Erfahrung bereichern. Wir wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg“, so Breckner.

Finanzdienstleistungen für Porsche

Porsche Financial Services, kurz PFS, bietet laut Porsche seit mehr als 35 Jahren Finanzdienstleistungen rund um die Marke Porsche sowie Dienstleistungen für die Exklusivmarken Lamborghini, Bentley und Bugatti an. Das Tochterunternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen offeriere seinen Kunden „individuelle Leasing- oder Finanzierungslösungen, um sich den Traum vom Sportwagen zu erfüllen“, so Porsche.

Auch individuell anpassbare Versicherungs- und Servicepakete und die Porsche Card, eine Kreditkarte mit exklusiven Markenvorteilen, würden zum Angebot zählen.