Porsche Financial Services: Finanzchef geht in den Ruhestand – Porsche-Tochter strukturiert sich neu

Beim Porsche-Finanzdienstleister stehen personelle Wechsel auf höchster Ebene an – und ein Abschied nach vielen Jahren im Unternehmen. Was ändert sich in der Geschäftsführung?
Die Porsche Financial Services GmbH strukturiert ihre Führungsspitze zeitnah neu. Wie der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche mitteilt, geht Finanzchef Konrad Riedl zum 1. Juli in den geplanten Ruhestand. Volker Reichhardt, Sprecher der Geschäftsführung, übernimmt Riedls Funktion zusätzlich und verantwortet den Bereich Marktfolge, wo das Kreditrisikomanagement angesiedelt ist. Michael Glinski stößt als Geschäftsführer Markt, also die Initiierung von Kreditgeschäften, zur Unternehmensleitung dazu.