Es kommt nicht oft vor, dass die Mitarbeiter in der Porsche Exclusive Manufaktur von ausgefallenen Kundenwünschen überrascht werden. Doch eines Tages hielt ein Mann in Stuttgart-Zuffenhausen Hof, der am liebsten im eigenen Auto mit Chauffeur zu Kundenterminen anreist: Der Schweizer Stardesigner Carlo Rampazzi war zu Gast in jenem Teil des Werksgeländes, in dem Porsche einen Showroom für Kunden hat, die mehr wollen als einen normalen 911er oder Taycan.