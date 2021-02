Nach Unfall in Mannheim Achtjähriger erliegt in Klinik seinen schweren Verletzungen

Nach dem schweren Unfall in Mannheim, bei dem am Sonntagabend fünf Menschen teils schwer verletzt worden waren, erlag einer der Verletzten, ein achtjähriger Junge, in einer Klinik seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.