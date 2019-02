13 Alexander Hold ist Richter, bekannt aus seiner eigenen Gerichtsshow im Privatfernsehen. Jetzt ist er Landtagsabgeordneter in Bayern. Foto: dpa

TV-Kommissare als Bundespräsidenten und Sportler als Bürgermeister: Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück wechselt nicht als Erster nach einer Karriere in der Wirtschaft in die Politik. Wir zeigen, bei welchen Prominenten der Jobwechsel glückte – und bei wem er ziemlich schief gegangen ist.

Stuttgart - Für manche Menschen tut sich am Ende der Karriere eine unerträgliche Leere auf und sie suchen sofort nach einer neuen Beschäftigung. Das gilt besonders, wenn sie – als Prominente – ihr Leben lang in der Öffentlichkeit standen. Andere finden die Herausforderung reizvoll, als Volksvertreter die Lokal- oder sogar die Bundespolitik mitzugestalten – und geben dafür ihren Beruf auf, selbst wenn sie dort ausgesprochen erfolgreich waren.

Am Montag hat der langjährige Porsche-Gesamtbetriebsratschef und VW-Aufsichtsrat Uwe Hück im Gespräch mit unserer Zeitung bekannt gegeben, dass er alle seine Ämter in der Automobilbranche aufgibt, um in die Politik zu gehen – die Lokalpolitik, um genau zu sein. Er möchte bei den Kommunalwahlen im Mai für den Stadtrat in Pforzheim kandidieren, auf einer eigenen Liste.

