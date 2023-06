1 Die Kräne auf dem Pragsattel sind von weitem zu sehen. Die Bauarbeiten für den Porsche-Tower liegen im Zeitplan. Foto: Georg Friedel

Porsche baut eigentlich Sportwagen. Aber nicht nur: Auch Hochhäuser gehören zur Produktpalette. Eines dieser „Branded Buildings“ entsteht derzeit an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach.









Feuerbach - Eine der aktuell größten Baugruben in Stuttgart erstreckt sich derzeit am Pragsattel. Seit Anfang des vergangenen Jahres laufen die Arbeiten für den 90 Meter hohen Porsche-Turm und die neue Niederlassung nahe dem Theaterhaus Stuttgart. Auf dem 8500 Quadratmeter großen firmeneigenen Grundstück zwischen der Heilbronner und Siemensstraße klafft derzeit noch ein riesiges Loch. Vermutlich würde momentan darin eine ganze Autofähre Platz finden. Aber nicht mehr lange: „Wir sind sehr stolz, dass die Pläne für unser neues Porsche-Zentrum Formen annehmen und der Bau sichtbare Fortschritte macht“, sagt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche Deutschland und fügt an: „Aktuell spielen sich diese noch in der Tiefe ab, aber bereits im Frühjahr wird voraussichtlich auch auf Höhe der Straße mehr zu sehen sein.“