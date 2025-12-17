Normalerweise ist es kein Grund zur Freude, den Job zu verlieren. Bei den von Platens scheint das Porsche-Aus von Familienvater Detlev aber auch viel Positives zu bewirken.
Olivia von Platen hat in der aktuellen Folge ihres Podcast „Die A&O Hotline“ mit Anahita Rehbein über ihr Familienleben gesprochen, seitdem Ehemann Detlev von Platen nicht mehr bei Porsche beschäftigt ist. „Im Nachhinein ist es wirklich das Allerbeste, was uns hätte passieren können“, sagte die 29-Jährige. Detlev von Platen war bis Anfang Februar 2025 Vetriebschef bei dem Stuttgarter Sportwagenbauer.