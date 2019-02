1 Ich, dein Stiefbruder, lehne deine Annäherungsversuche ab, bin aber trotzdem geschmeichelt“. Foto: Screenshot Pornhub/Ryan Creamer

„Ich fahre mit dem Taxi ohne Sex mit dem Fahrer zu haben“ – mit Titeln wie diesen konnte ein 26-Jähriger in kürzester Zeit ein Millionenpublikum auf Pornhub erreichen. Die harmlos-lustigen Videos scheinen eine Marktlücke zu füllen – und können getrost am Arbeitsplatz angesehen werden.

Stuttgart - Viele schauen die Filme, wenige geben es zu: Statistiken zeigen, dass nicht wenige regelmäßig im Internet nach aufregenden Clips suchen oder gar selbst mehr oder weniger heiße Homevideos drehen. Pornos haben es längst in die Popkultur geschafft. Wie im Jahr 2017 suchten die Bundesbürger auf der Porno-Website „Pornhub“ auch 2018 am öftesten nach den Begriffen „german“ und „deutsch“ – Deutsche beobachten also am liebsten andere Deutsche beim Koitus.

Doch es geht auch anders – und vor allem jugendfreier: Mit den Videos von Ryan Creamer haben die verschiedenen Genres der Porno-Plattformen nun eine weitere „Spielart“ in petto. Der 26-jährige US-Amerikaner veröffentlicht Videos, die Titel tragen wie „Ich umarme dich und sage, dass es heute wirklich nett war und gehe dann nach Hause“, „Ich decke dich zu, nachdem du gekommen bist“, oder, anspielend auf eine beliebte Porno-Kategorie, „Ich, dein Stiefbruder, lehne deine Annäherungsversuche ab, bin aber trotzdem geschmeichelt“.

„Ich ermutige dich, während du weiter nach dem richtigen Video suchst, zu dem du kommen kannst“

Was als Scherz begann, wurde bald zum Hit: Innerhalb weniger Monate erreichte der Comedy-Autor mit den kurzen Clips ein Millionenpublikum. Creamer gab in einem Interview an, dass sich zahlreiche Nutzer bei ihm gemeldet hätten, um sich für seine aufmunternden Worte zu bedanken.

Nun will er weitere „nette“ Videos produzieren. Bis dahin kann man den 26-Jährigen noch dabei beobachten, wie er eine schwarze Couch reinigt, frierenden Nutzern seine Jacke anbietet oder keinen Sex im Taxi hat.