Porno im US-Capitol: Ludwigsburger in Sex-Skandal verwickelt?

1 Im Hart Senate Office Building im Capitol wurde das Sex-Video aufgenommen. Foto: Imago//Jakub Porzycki

Ein ehemaliger Vorsitzender der Jusos im Kreis Ludwigsburg soll in einem im Capitol in Washington D.C gedrehten Schwulen-Porno mitgewirkt haben.











Ein Skandal aus den USA schwappt in den Kreis Ludwigsburg – und bringt vor allem die Sozialdemokraten in Bedrängnis. Ein ehemaliger Ludwigsburger Kommunalpolitiker soll mehreren Medienberichten zufolge in einem Porno mitgewirkt haben. Er hatte vor einigen Jahren dem Vorstand der Jusos Ludwigsburg angehört. Zuletzt hat er wohl an einer Uni in der Nähe des Weißen Hauses studiert.